Morta Galyn Görg: chi era l’attrice e ballerina di Fantastico – VIDEO

Grave lutto nel mondo dello spettacolo italiano, morta Galyn Görg: chi era l’attrice e ballerina di Fantastico, amatissima nel nostro Paese.

Si è spenta oggi a soli 56 anni Galyn Görg, ballerina e attrice statunitense, che negli anni Ottanta è stata molto famosa nel nostro Paese. Tra l’altro, aveva partecipato a ‘Fantastico’ e al ‘Sandra e Raimondo Show’. A lei ha dedicato uno straziante messaggio Lorella Cuccarini.

Nata a Los Angeles nel 1964, padre regista e madre attrice le trasmisero l’amore per il mondo dello spettacolo. Giovanissima partecipò ad alcuni videoclip e a serie tv di successo, prima di trasferirsi a metà anni Ottanta nel nostro Paese, dove ottenne molta popolarità.

Divenne anche partner – non solo artistica ma anche nella vita – del coreografo Steve La Chance, anche egli celebre nel mondo dello spettacolo italiano. Ha inciso alcuni 45 giri, sigle dei programmi che l’hanno resa famosa e ha partecipato a innumerevoli serie televisive. Pur allontanandosi dal mondo dello spettacolo, per diverso tempo ha partecipato a film e fiction per il grande e piccolo schermo. Il suo ultimo film per la televisione è The Wrong Friend, uscito nel 2018 su Lifetime TV.