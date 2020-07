Milan Parma Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Milan e Parma è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Appuntamento col grande calcio oggi alle 19.30 con la Serie A TIM, che vede di fronte in un match importante le squadre di Milan e Parma. In contemporanea si giocano anche Bologna-Napoli e Sampdoria-Cagliari.

La squadra allenata da Pioli insegue il ritorno in Europa League, ma di fronte si trova un Parma che fino all’ultimo vuole giocarsi le sue carte e proverà a vincere, proprio per ridurre il divario in classifica coi rossoneri.

Milan Parma: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questo pomeriggio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano viene trasmessa in diretta ed esclusiva Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono in tutto 25 i precedenti a Milano tra queste due squadre: 16 le vittorie casalinghe, sei pareggi e tre successi esterni. Negli ultimi 18 confronti, una sola volta il Parma è riuscito a spuntarla nel 2014 per quattro a due, mentre il Milan è sempre andato in gol contro gli emiliani negli ultimi 18 incontri.

Milan Parma, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Queste le scelte fatte da Pioli e D’Aversa in vista della partita di oggi pomeriggio tra le due squadre:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.