Il giallo della morte di Mauro Pamiro: le ultime notizie – VIDEO

Novità sul giallo della morte di Mauro Pamiro: le ultime notizie, la moglie indagata come atto dovuto per omicidio, cosa è accaduto.

Mauro Pamiro, 44 anni, insegnante dell’istituto Galilei di Crema, è stato trovato morto la mattina del 29 giugno nel cantiere di una casa in costruzione. Il rinvenimento del corpo privo di vita nei pressi della sua abitazione.

Sotto torchio ieri è stata messa la moglie dell’uomo, Debora Stella, 39 anni. Ma cosa c’entra col delitto? Il suo avvocato spiega: “Ha risposto a tutte le domande che le sono state poste dal pm. Ha chiarito tutto”.

Cosa sappiamo sulla morte di Mauro Pamiro

Quella di Mauro Pamiro, insegnante con l’hobby della musica, è davvero una morte che ha tanti punti oscuri. La principale pista seguita dagli inquirenti è quella della setta spirituale che lui e la moglie avrebbero seguito. L’uomo è stato rinvenuto con ferite compatibili con una caduta dall’alto ma senza scarpe, senza sangue attorno al corpo e con un foro in fronte. Si è parlato di suicidio.

Una tesi a cui non crede il padre 79enne dell’insegnante e musicista, il quale sottolinea come il figlio fosse invalido al 35% e mai si sarebbe potuto arrampicare su quell’impalcatura. Inoltre, c’è il dettaglio che riguarda appunto il foro in fronte e l’assenza di sangue. Sembrerebbe quasi che l’uomo sia stato portato lì da qualcuno, dopo essere stato ucciso altrove. C’è poi il mistero della bicicletta bianca con la catena gialla trovata parcheggiata davanti al cimitero di Crema. A quanto pare era della coppia e la usava soprattutto la moglie. Chi l’ha abbandonata lì e perché?