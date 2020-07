Lecce Fiorentina Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Lecce e Fiorentina è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca alle 21.45 una partita importante della 33esima giornata della Serie A TIM, che vede di fronte due squadre con una classifica difficile: Lecce e Fiorentina. Entrambe infatti necessitano di punti per uscire da zone difficili.

La partita di questa sera tra le due squadre sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. I salentini sono terzultimi dopo la vittoria del Genoa contro lo Spal e puntano ai tre punti per risalire la china, i viola invece con una vittoria sarebbero sicuramente più tranquilli in vista del rush finale.

Lecce Fiorentina: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 21.45 del 15 luglio 2020 allo stadio Via del Mare di Lecce tra i padroni di casa e la Fiorentina è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. 15 in tutto i precedenti nel Salento tra le 2 squadre, due in Serie B nelle lontanissime stagioni del 1929/30 e 1930/31. Lecce in vantaggio per sette vittorie a due.

Lecce Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Liverani e Iachini stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questa sera. Queste le possibili formazioni:

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Rispoli; Mancosu, Petriccione, Majer; Farias, Saponara; Babacar.

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery.