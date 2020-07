Kledi Kadiu, chi è: età, carriera e vita privata del ballerino albanese

Scopriamo chi è Kledi Kadiu: età, carriera e vita privata del ballerino albanese che diventato famoso in Italia grazie ad ‘Amici’.

Verso la fine degli anni ’90, grazie a programmi come ‘Buona Domenica’, ‘C’è Posta per te’ e soprattutto ‘Amici di Maria De Filippi‘, il ballerino albanese Kledi Kadiu è divenuto una specie di star della televisione nostrana. Il giovane artista dei Balcani era apprezzato per la sua bravura sul parquet, ma anche per l’aspetto fisico che lo ha reso uno dei personaggi televisivi più desiderati dalle donne e dalle ragazze italiane.

Leggi anche ->Kledi Kadiu: il gesto del ballerino dopo il terremoto in Albania

Conclusa la lunga parentesi ad ‘Amici’, Kledi è scomparso dal palinsesto televisivo italiano e si è dedicato a progetti personali che non riguardassero necessariamente l’Italia. Il risultato per lui è stato aprire un nuovo percorso per la sua vita e la sua carriera e per gli italiani che è scomparso dai radar della notorietà. In attesa di scoprire se il suo futuro si legherà nuovamente alla televisione italiana, scopriamo chi è e cosa ha fatto prima di diventare una star.

Leggi anche ->La nuova vita di Kledi Kadiu dopo Amici

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kledi Kadiu: età, carriera e vita privata del ballerino

Nato a Tirana il 7 aprile del 1974, Kledi ha cominciato sin da ragazzino a ballare la danza classica. Da adolescente ha frequentato l’Accademia Nazionale di Danza, nella quale ha ottenuto il diploma nel 1992. Il suo talento per il ballo lo ha portato a diventare a soli 18 anni membro del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Tirana. Come ballerino dell’importante Teatro, Kledi ha partecipato ad alcuni dei balletti più importanti come ‘Lo Schiaccianoci’, ‘Don Chisciotte’ e ‘Cloe’.

La svolta nella sua carriera è giunta nel 1996, quando ha cominciato a partecipare ai programmi della televisione italiana. Ad Amici è stato parte del corpo di ballo e successivamente insegnante di danza fino al 2018. Nel contempo ha aperto una scuola di danza a Roma e pubblicato un libro autobiografico. Adesso vive con la moglie Charlotte Lazzari (un’insegnante di Yoga) a Rimini, dove insieme crescono la figlia Lea.