Il ballerino Ivan Cottini e Uomini e Donne. È lui stesso a proporre l’idea a Maria De Filippi nel corso di una intervista. “Sarebbe una bella opportunità per tutti”.

Dalle pagine di Novella 2000, Ivan Cottini chiama ‘Uomini e Donne’. Il ballerino affetto da sclerosi multipla parla del suo difficile percorso di vita, che ora sta affrontando senza più la sua storica fidanzata al proprio fianco.

Ma questo gli ha dato il là per invocare Maria De Filippi e dargli la possibilità di potere partecipare al suo storico programma del pomeriggio. Cottini si candida ufficialmente per il ruolo di tronista. E lo fa nel nome della diversità. “Spero che la mia malattia possa essere vista come una opportunità. Mia mamma sarebbe molto felice di vedermi accasato con quella che sarà la donna della mia vita. Ma io intendo mettermi in gioco per tutti coloro che vivono la mia stessa situazione”.

Ivan Cottini: “Io a ‘Uomini e Donne’ per fare da portavoce di chi ha disabilità”

Il ballerino desidera una persona “che non si fermi alle apparenze”. Mai prima di oggi si è visto un tronista in carrozzina, ed Ivan Cottini vorrebbe proprio essere il primo. A suo avviso tutto ciò rappresenterebbe una novità capace di attirare la curiosità del pubblico e di fare audience. “Sono sicuro che la gente a casa sarebbe contenta di vedere un ‘belloccio’ sulla sedia a rotelle. Ma io voglio soprattutto che altri malati come me non si nascondano”. Resta da vedere quale sarà la risposta di Maria e di ‘Uomini e Donne’. La cui nuova stagione partirà come di consueto a settembre.

