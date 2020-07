Infermiera di 28 anni, le cancellano il pap test: poi scoprono il cancro

Un’infermiera di 28 anni, durante il lockdown, ha visto il suo pap test essere cancellato perché non era considerato una priorità. Ora scopre di avere un cancro alla cervice.

A Destiny Wade, un’infermiera di 28 anni, è stato detto di non essere una priorità a causa della sua giovane età. I dottori, durante il periodo di pandemia da Coronavirus, non hanno tenuto conto dei suoi sintomi, come il sanguinamento anche in seguito ai rapporti.

Per l’infermiera oncologica Destiny Wade la pandemia ha avuto importanti conseguenze. Il suo pap test è stato cancellato a causa del Coronavirus, adesso invece i dottori le hanno rivelato di avere un tumore alla cervice della taglia di una palla da tennis. L’infermiera di Crayford, nel Sud di Londra, doveva fare il suo pap test di controllo a marzo, ma è stato cancellato a causa della pandemia. La giovane stava sperimentando sintomi leggeri quali sanguinamento dopo i rapporti e le era stato detto di aver probabilmente rotto una cisti. La giovane è anche risultata positiva al Covid-19, ma mentre è riuscita a sconfiggere il virus, ha scoperto di avere un altro male.

Infermiera scopre un tumore alla cervice, non potrà avere bambini

“Ho iniziato ad avere dei sintomi già a febbraio. A marzo avrei dovuto avere un pap test, come faccio ogni anno, quando il mio medico mi ha detto che sarebbe stato cancellato a causa del Coronavirus“, ha raccontato Destiny Wade. “Mi hanno detto che a ventisette anni avevo pochissimi rischi di sviluppare un cancro alla cervice perché non ero una priorità. Mi hanno detto che avrei avuto un altro appuntamento tra sei mesi“. La ragazza però non ha potuto aspettare così tanto, perché il suo sanguinamento è peggiorato ed ha dovuto recarsi al pronto soccorso. A causa dei trattamenti di chemio che dovrà subire per battere il tumore alla cervice, probabilmente Destiny non potrà avere dei bambini.

