Ilary Blasi, piovono critiche su Instagram: “Gambe lunghe e storte”

La sempre bellissima Ilary Blasi è stata aspramente criticata dalla fan base per l’ultimo scatto postato su Instagram, scopriamo il motivo.

L’estate 2020 per Ilary Blasi e Francesco Totti è un periodo di relax in famiglia e di ricarica in vista della prossima stagione. L’ex capitano della Roma qualche giorno fa ha lamentato la scomparsa di un oggetto insostituibile, un rolex al quale era molto legato, ma questo non ha certo turbato la serenità di una famiglia che ha tutte le ragioni per guardare al futuro con discreto ottimismo. La conduttrice, infatti, è stata confermata per ‘L’Isola dei Famosi‘ e ‘Lo Show dei Record‘, mentre l’ex calciatore potrebbe anche fare un clamoroso ritorno alla Roma dopo l’addio della proprietà americana.

In attesa di capirne di più, in ogni caso, il “Pupone” si gode le vacanze estive con moglie e figli. Proprio le vacanze della famiglia Totti hanno dato occasione ai soliti criticoni da tastiera di attaccare la bella Ilary. La splendida conduttrice, infatti, ha postato una foto da un barca, in cui la si vede distesa a poppa con alle spalle uno specchio d’acqua cristallino e un promontorio che cade a strapiombo sul mare.

Ilary Blasi ha ritoccato la foto?

Visualizza questo post su Instagram Sea,salt,sun Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 6:50 PDT

Alla maggior parte della fan base che ha visto la foto non è passato in mente di scandagliare lo scatto per notare qualche dettaglio. Molti infatti si sono limitati a commentare la bellezza della conduttrice e quella del paesaggio che alle sue spalle. Altri invece si sono soffermati a scrutare la foto e sono convinti che Ilary abbia usato photoshop per modificare la propria silhouette.

In alcuni commenti infatti si legge: “Troppo Photoshop”, e ancora “Ma le gambe perché modificarle? Non serve”, oppure: “Perché hai allungato le gambe tipo plastilina?”. Ovviamente la conduttrice non ha risposto alle accuse e alle critiche, poiché avrebbe alimentato ulteriormente polemiche probabilmente sorte solo per darle fastidio. Anche perché, dato il fisico che si ritrova, la conduttrice non ha alcun bisogno di effettuare delle modifiche alle foto.