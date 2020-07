Francesco Baccini, chi è: età, carriera, vita privata del cantautore

Francesco Baccini è il cantautore genovese di Sotto questo sole e altri brani di successo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Francesco Baccini è uno degli artisti più interessanti che la musica italiana ci abbia regalato negli anni Ottanta e Novanta. Col suo spirito ribelle e anticonvenzionale ha costruito una carriera ispirandosi a giganti come Francesco Guccini e Fabrizio De André, riuscendo a riscuotere ampio successo di pubblico e di critica pur rimanendo fuori dall’industria discografica canonica. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Francesco Baccini

Francesco Baccini è nato a Genova il 4 ottobre 1960, sotto il segno della Bilancia, e fin da bambino si è appassiona alla musica, studiando pianoforte. Dopo una lunga frequentazione dei compositori classici, a vent’anni ha iniziato ad avvicinarsi alla musica leggera e al rock. Nel 1989 ha pubblicato il suo primo album, Cartoons, conquistando subito una Targa Tenco per la Migliore opera prima. Poi il secondo disco, Il pianoforte non è il mio forte, da cui è tratto il famoso singolo Le donne di Modena. Ma il suo più grande successo a livello commerciale è senz’altro il brano Sotto questo sole del 1990, in coppia con Paolo Belli e i Ladri di Biciclette, che gli consente di aggiudicarsi il Festivalbar di quell’anno.

Nel 1992, con Nomi e cognomi, Francesco Baccini si conferma come principale erede della scuola genovese dei cantautori, grazie anche a singoli come Giulio Andreotti, venato di satira politica. L’anno successivo è la volta di Nudo, da cui è tratta un’altra delle sue canzoni più famose: Ho voglia d’innamorarmi. Dopo alcuni anni di silenzio, il cantautore torna a sorpresa al Festival di Sanremo 1997, su invito della sua casa discografica, con il brano Senza tù, parodia ironica ai tipici brani presentati sul palco dell’Ariston. Nel primo scorcio del nuovo millennio l’album Forza Francesco! gli causa problemi con la sua etichetta, tanto da essere messo in pochi mesi fuori catalogo. Seguono ben 5 anni di allontanamento dall’industria musicale, fino al ritorno a sorpresa al Festival di Sanremo 2006 con Povia nel duetto su Vorrei avere il becco. Negli ultimi anni tra i lavori più interessanti di Francesco Baccini va segnalato l’album Baccini canta Tenco. Nel 2018, inoltre, il Nostro ha recitato nel film Credo in un solo padre e ne ha composto anche la colonna sonora. Oggi continua inoltre a portare in giro la sua musica con numerosi concerti da un capo all’altro dell’Italia.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Baccini ha sempre lasciato trapelare molto poco. Si sa che durante la partecipazione a Music Farm nel 2005 scoppiò una love story con Dolcenera, tanto che lui lasciò in diretta la fidanzata, ma la relazione ebbe vita breve (si fece presto espellere per aver bestemmiato in diretta). Per il resto, il cantautore in passato ha anche lavorato come camallo (scaricatore) al porto di Genova, ha provato a imporsi nel cabaret a Milano, ha recitato come protagonista nel film Zoè di Giuseppe Varlotta, ha partecipato nel 2010 alla Woodstock 5 stelle organizzata da Beppe Grillo ed è un grande appassionato di calcio e tifoso del Genoa (da ragazzo ha perfino giocato nelle giovanili della Sampdoria).

