Flavio Zerella: problemi di salute per l’ex concorrente di Temptation Island

Parla uno degli ex protagonisti più celebri di Temptation Island, Flavio Zerella. L’ultimo periodo sembrerebbe non essere per lui uno dei migliori.

Non è un periodo facile quello che deve momentaneamente affrontare Flavio Zerella. Il ragazzo sembrerebbe dover fare i conti con la propria salute. È stato lui stesso ad annunciarlo, e lo ha fatto ovviamente tramite social. Scopriamo insieme le parole del ragazzo.

Non molto tempo fa è apparso sul social più in voga del momento uno scatto che ritrae il 31enne con la propria fidanzata Nunzia Sansone. Metà del testo che accompagna la foto è infatti dedicato a lei. Insieme all’annuncio inerente agli attuali problemi di salute compare un ringraziamento nei confronti della propria ragazza.

Flavio ha preferito mantenere la sua privacy e tenere stretti per sé i dettagli delle proprie condizioni fisiche. “Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile riguardo la mia salute” scrive su Instagram l’uomo. Poi continua: “non tanto per la febbre a 39 ma per altre situazioni che non sto qui a spiegarvi.”

Le parole sotto allo scatto che ritrae Flavio insieme a Nunzia però non finiscono qui. Il ragazzo infatti si perde in un dolcissimo ringraziamento rivolto alla fidanzata. “La persona che mi dà la forza, la tenacia e l’amore ogni giorno sdrammatizzando con un sorriso, una battuta, anche in una clinica prima di entrare per una visita importante.” scrive Zerella. “Lei che con i suoi consigli e con le sue premure c’è e so che ci sarà sempre.”

Flavio Zerella e Nunzia Sansone: la loro storia d’amore

Il loro è un amore recente, che però continua ad incantare i follower dell’ex concorrente di Temptation Island. Dopo aver chiuso la propria lunga relazione con Roberta Mercurio, Flavio ha conosciuto Nunzia tramite amici in comune, e tra i due è stata subito chimica. Nonostante si conoscano solo dal 2019, sono in arrivo per loro progetti importanti. Chissà che cosa ha in serbo il futuro per la coppia.