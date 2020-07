Per Fabrizio Corona ogni momento è buono per far parlare di sé. Le tribolate vicende giudiziarie che lo riguardano ora fanno parte del passato.

“Fiero”. Così si sente Fabrizio Corona, che nel suo ultimo post appare con il solito sguardo da uomo deciso ed a testa alta. Lui che di peripezie ne ha vissute mille ed anche più, la maggior parte delle volte per colpe attribuibili a sé stesso, ha sempre affermato però di non rinnegare niente del passato.

LEGGI ANCHE –> Corona | messaggio all’avvocato | ‘Sei la mia famiglia’ | FOTO

Potrà avere tutti i difetti di questo mondo, ma l’ex re dei paparazzi è comunque un uomo di principi e che non si nasconde di fatto a quello che è stato ed a quello che sarà. In occasione di un post a scopi pubblicitari per il marchio Adalet, eccolo quindi sfoggiare il suo classico atteggiamento da macho.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Corona, ancora problemi: carabinieri nella notte a casa sua

Visualizza questo post su Instagram FIERO. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 15 Lug 2020 alle ore 9:40 PDT

Fabrizio Corona, da sempre sguardo dritto e a testa alta

E con lui c’è anche suo figlio Carlos, parimenti testimonial di Adalet e che sfoggia in più di una circostanza delle t-shirt con l’immagine dell’inseparabile papà impressa su. Il rapporto tra i due è la cosa alla quale papà Fabrizio tiene di più. Il giovane compirà 18 anni ad inizio agosto. Nacque dalla relazione con Nina Moric, una delle tante poi naufragate e che costellano il tormentato passato del 46enne catanese figlio e nipote d’arte. Anche il papà Vittorio Corona e la mamma Gabriella Previtera erano attivi nel giornalismo, seppur non nel ramo del gossip come lui. Stessa cosa per lo zio Puccio Corona, a lungo giornalista parlamentare e conduttore di diversi programmi sulla Rai.

LEGGI ANCHE –> Corona Instagram | il messaggio profondo | “Voglio amore” FOTO

Visualizza questo post su Instagram ADALET VINTAGE SS20. @fabriziocoronareal #adalet Un post condiviso da ADALET UNCONVENTIONAL GROOVE ® (@adalet_official) in data: 15 Giu 2020 alle ore 3:09 PDT