Invece di sottostare all’isolamento domiciliare, una giovane evade dalla quarantena di nascosto per concedersi una giornata in spiaggia. Finisce malissimo per lei.

Una maxi multa ha colpito una giovane, colpevole di non avere rispettato le norme anti epidemia. Lei è una 25enne che evade dalla quarantena per andare al mare. La ragazza abita in un paese del Veronese, ma ha deciso di concedersi una giornata in spiaggia raggiungendo la località di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo.

I carabinieri l’hanno scovata a seguito di un controllo effettuato in un albergo del posto e le hanno inflitto una sanzione amministrativa di ben 533 euro. Lei doveva restare a casa obbligatoriamente fino al prossimo 19 luglio, su diretta disposizione della Ulss 9 di Legnago. Ma la 25enne, di sottostare all’isolamento domiciliare proprio non ne voleva sapere. La scoperta della intemperante ragazza è avvenuta per caso, dopo una serie di controlli svolti dalle forze dell’ordine in alcune località turistiche del Veneto. E così è emerso l’illecito.

Evade dalla quarantena, per la giovane una multa stratsferica

Tra gli altri hanno ricevuto delle denunce anche altre persone, per diversi altri reati scoperti sempre in seguito a questi controlli. I carabinieri hanno scoperto un uomo di 29 anni proveniente dal Marocco che stava vendendo delle sostanze stupefacenti ad un ragazzo di 21 anni della provincia di Ferrara. I militari lo hanno sorpreso in flagranza di reato. Fermati poi un uomo di 43 anni della provincia di Venezia ed un 23enne ed un 39enne residenti rispettivamente in provincia ed a Rovigo. Per tutti e tre i reati contestati sono quelli di guida in stato di ebrezza.

