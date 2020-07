Elisa Isoardi si è raccontata al settimanale Oggi ed ha parlato del suo periodo a “La Prova del Cuoco”, per la quale dice di piangere ancora.

La bellissima Elisa Isoardi ha concesso una lunga intervista al settimanale “Oggi” parlando delle sue delusioni in amore e sul lavoro, nel numero in edicola da giovedì 16 giugno 2020. L’ex Miss Cinema ha subito colpi bassi ma è andata avanti ed oggi, a 37 anni, condurrà “Check Up“, un format dedicato alla salute, alla medicina e al benessere.

L’ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” Elisa Isoardi ha parlato del momento difficile che ha trascorso in seguito alla cancellazione del programma. Dopo due anni con bassi ascolti e numerose critiche il format è stato cancellato dalla Rai. “La Prova del Cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato” ha raccontato la conduttrice, che non nasconde la sua paura di essere tagliata fuori da casa Rai. “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha fatta passare. Silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto”.

“Hanno provato a distruggermi” dichiara Elisa Isoardi

Secondo Elisa Isoardi: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta“. Dopo la chiusura del programma “La Prova del Cuoco“, è stata scelta per condurre “Check Up“, storico programma di medicina andato in onda dal 1977 al 2002. La trasmissione andrà in onda la domenica mattina, in una chiave più moderna. La bella conduttrice, inoltre, è recentemente tornata single in seguito alla rottura con il produttore Alessandro Di Paolo; tra loro sembra che i tempi non fossero maturi. Infine, nell’intervista ha parlato anche dell’ex compagno Matteo Salvini: “Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro“. Il leader della Lega, ultimamente, ha ritrovato il sorriso con la giovane Francesca Verdini.

