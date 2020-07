Covid-19 in ospedale a Sarno, caso sospetto: chiuso Pronto Soccorso

Ancora tanta preoccupazione per quanto riguarda il Covid-19: sospetto caso a Sarno, in provincia di Salerno. Chiuso il Pronto Soccorso

Non finiscono le brutte notizie per il Covid-19. Come si legge dal portale “Fanpage” ci sarebbe stato un caso sospetto nella serata del 14 luglio all’ospedale di Sarno con il Pronto Soccorso che è stato chiuso. Il ragazzo è originario del Bangladesh e vive in provincia di Napoli: era arrivato in ospedale per mal di testa e, dopo il test sierologico rapido, risultato positivo, è stato ricoverato d’urgenza per caso sospetto di coronavirus. Successivamente ha eseguito anche il tampone con i risultati che dovrebbero arrivare a breve. E così per la sanificazione i vari locali del Pronto Soccorso sono stati chiusi per qualche ora.