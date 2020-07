Bologna Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Bologna e Napoli è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si affrontano alle 19.30 di oggi 15 luglio 2020 le squadre di Bologna e Napoli, nella 33esima giornata di campionato di Serie A TIM. Le due squadre si affrontano in una sfida che vale tre punti e per il Bologna una delle ultime possibilità di rimonta sulla zona Europa League.

Leggi anche –> Tumore Gianluca Vialli, 17 mesi di chemioterapia: “Non volevo morire prima dei miei genitori”

La partita sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Da una parte i felsinei che vogliono recuperare punti sul Milan, impegnato in contemporanea contro il Parma, dall’altra c’è la squadra partenopea, già certa della qualificazione alle Coppe europee grazie alla vittoria in Coppa Italia.

Leggi anche –> Ilary Blasi | scatto sensazionale | ‘Le gambe di una dea’ | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bologna Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 19.30 del 13 luglio 2020 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna tra i padroni di casa e il Napoli è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Bologna e Napoli su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN vedi anche la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A oltre alla serie BKT e al grande calcio internazionale.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi infatti al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN. Sono 60 i precedenti tra le due squadre a Bologna, con i padroni di casa che non solo hanno vinto nell’ultima partita giocata, ma in generale hanno fatto meglio con 31 vittorie contro 16.

Bologna Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Mihajlovic e Gattuso stanno completando le loro scelte e tutto sembra pronto o quasi per il match di questo pomeriggio. Queste le possibili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. ALL.: Gattuso.