L’aggressione di un cane ferocissimo che stava per attaccare la sua sorellina non lo ha spaventato. Ma un bambino eroe resta terribilmente segnato in volto.

Un bambino eroe salva la sorellina più piccola a soli 6 anni frapponendosi tra lei ed un cane feroce di grossa taglia. La bambina è salva, ma lui ha avuto bisogno di ben 90 punti di sutura dopo che l’animale gli ha tumefatto il volto a furia di morsi.

Lui si chiama Bridger e questa vicenda giunge dagli Stati Uniti, nel Wyoming. Nonostante le lesioni riscontrate, il piccolo ha avuto la forza per afferrare la sua sorellina e scappare, mettendo così entrambi in salvo. Intervistato dalla stampa, il bimbo eroico ha affermato che se qualcuno sarebbe dovuto morire “quello ero io e non certo mia sorella”. Un chirurgo plastico ha fatto il possibile per salvargli il volto. Il tutto è successo il 9 luglio 2020. Bridger dovrà affrontare una lunga convalescenza. Tuttavia è già abbastanza in forma ed il suo umore viene descritto come alto. Le ferite riportate stanno molto meglio rispetto all’origine. Ma soprattutto, lui sta dimostrando un carattere di acciaio.

Bambino eroe, lui ha dimostrato enorme coraggio

La storia di questo bambino eroe è diventata ben presto di dominio pubblico, finendo con l’essere condivisa su tutti i social network. Ed ora se ne parla in tutto il mondo. Addirittura stanno arrivando delle donazioni in suo aiuto. La famiglia di Bridger allora ha fatto sapere che qualsiasi aiuto economico verrà devoluto ad alcune associazioni di beneficenza locali. Anche i proprietari del cane hanno offerto pieno sostegno al bimbo ed ai parenti di quest’ultimo.

I complimenti dell’attore Mark Ruffalo di ‘The Avengers’

Bridger ha anche ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da alcuni vip. Tra questi c’è l’attore Mark Ruffalo, che ha interpretato l’Incredibile Hulk nella saga cinematografica degli Avengers. “Chi mette in pericolo sé stesso per il bene degli altri è l’eroe più grande che io possa immaginare”, ha scritto Ruffalo al ragazzino. “Rispetto ed ammiro il tuo sconfinato coraggio, Bridger. Il vero coraggio è sapere cosa fare quando occorre, ed agire. Anche quando questo potrebbe significare farsi del male pur di salvare gli altri”.