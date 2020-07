Adriana Volpe zittisce le voci sul marito: lo sfogo su Instagram

Duro sfogo di Adriana Volpe che ha voluto zittire le numerose voci negative intorno al suo rapporto con il marito: la sua verità

Ancora uno sfogo su Instagram per la conduttrice Adriana Volpe. La presentatrice è stata insieme per anni a Roberto Parli e dalla loro relazione è nata anche una figlia. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la stessa Volpe ha svelato di aver trascorso un momento alquanto negativo superandolo grazie all’amore verso il suo uomo. Ma secondo i migliaia di fans tra i due il rapporto non è ottimale con i tanti follower che hanno criticato il suo comportamento.

Leggi anche–>Adriana Volpe attaccata dai fan: “Chi le credeva ha smesso di farlo”



LEGGI ANCHE –> Adriana Volpe furiosa in diretta tv, la risposta choc a Magalli



Adriana Volpe, lo sfogo su Instagram

Così la stessa presentatrice ha pubblicato un video su Instagram mentre si trova al parco acquatico con la famiglia e subito sono arrivati i primi attacchi: “È tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è serena”. Poi un altro ancora ha aggiunto: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”. E così la stessa Adriana ha risposto alle voci sulla possibile rottura del suo rapporto con il marito: “Fattene una ragione. Sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere negativo con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”.