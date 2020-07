Adriana Volpe, nuovo attacco a Giancarlo Magalli: “Bassezza umana”

La conduttrice televisiva Adriana Volpe è tornata a parlare dell’ex collega Giancarlo Magalli, con il quale è ai ferri corti ormai da anni, in un’intervista.

La scorsa settimana c’è stato l’ennesimo scontro online tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, il quale ha scritto un post al vetriolo, subito cancellato, su Facebook. Il conduttore ironizzava sugli ascolti non ottimali di “Ogni Mattina“, il nuovo programma di TV8. La Volpe non ha minimamente apprezzato il post e il giorno dopo ha risposto in diretta tv all’ex collega.

Oggi, Adriana Volpe è tornata a parlare in una lunga intervista rilasciata sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni della situazione. La presentatrice di “Ogni Mattina” non c’è andata leggera nei confronti dell’ex collega de “I Fatti Vostri“: “Non ne posso più. Ancora un attacco in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi. Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana“. Quando la giornalista le ha chiesto perché ritiene di star ricevendo questo attacco, la conduttrice ha nuovamente risposto con estrema schiettezza: “Sono il suo chiodo fisso, la sua, ormai, è un’ossessione. Ma quello che non ho proprio digerito è stata la faccina con l’invito a stare zitta. Una mancanza di rispetto nei miei confronti e di tutti quelli che lavorano con me“, ha rivelato.

Adriana Volpe: “Non toccate la mia libertà”

Adriana Volpe sta conducendo il programma “Ogni Mattina” con Alessio Viola in onda su TV8 e ha espresso il suo disappunto nell’invito di Giancarlo Magalli a tacere: “Questo non glielo permetto. La mia libertà non si tocca“. Verso il terminare dell’intervista è stato chiesto alla conduttrice se sia preoccupata per gli ascolti non ottimali del programma, alle sue prime settimane di messa in onda. “Assolutamente no. Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, ad essere differenti anche grazie alla sinergia con Sky TG24“, ha risposto onestamente. Poi, l’ultima stoccata all’ex collega Magalli: “Mi chiedo perché se ne preoccupi lui invece di pensare ai suoi, come Demo Morselli e Roberta Morise, che non saranno più al suo fianco ne I Fatti Vostri in autunno”.

