Whatsapp down, non funziona: cosa sta succedendo

Whatsapp ha smesso di funzionare sui cellulari di diversi utenti: non è la prima volta che succede, ecco qual è il motivo.

Anche stasera, 14 luglio 2020, Whatsapp sembra avere problemi a funzionare regolarmente. Diversi utenti, affezionati all’app di messaggistica più importante di tutti i tempi, hanno segnalato problemi nel corso delle ultime ore. Non è la prima volta che succede: da quando Mark Zuckerberg, proprietario di Facebook e Instagram, ha acquistato l’applicazione, i problemi sembrano non finire mai. Minimo una volta al mese Whatsapp smette di funzionare: a volte il problema dura solo pochi minuti, altre volte ore intere, ma ogni volta gli utenti spazientiti si riversano su Twitter per lamentarsi e raggiungere i propri contatti “per altre vie”.

#whatsappdown:

Perché in diverse parti del mondo Whatsapp sembra non funzionare, rendendo impossibile inviare e ricevere messaggi agli utenti; da mobile appare la notifica “Controllo nuovi messaggi in corso” pic.twitter.com/BHF8av4ZoM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 14, 2020

Whatsapp Down: ecco cosa sta succedendo

Avere Whatsapp “bloccato” è sicuramente fastidioso, ma il problema è meno grave di quel che sembra: l’applicazione, pare, viene sospesa ogni volta che vengono fatte delle modifiche importanti da parte dei proprietari, le quali hanno come obbiettivo quello di migliorare le prestazioni dell’app. Il disagio non infastidisce solo gli utenti italiani, ma normalmente viene riscontrato nello stesso momento anche in altri paesi Europei e, a volte, in altri continenti. Non dovrebbe durare più di un paio d’ore, per cui non disperate: approfittate di questa “pausa” per allontanarvi un po’ dal fiume di messaggi a cui siamo abituati. Tra poco tornerà in piena.

Quando non funziona WhatsApp, la prima cosa che si fa è entrare su Twitter per avere la certezza che sia un problema di app e non un problema del tuo telefono di merda — heisenberg (@qweenmely) July 14, 2020

entro su whatsapp

non si inviano i messaggi

stacco internet

rimetto internet

spengo il telefono

riaccendo il telefono

chiudo le schede

riapro whatsapp

non si inviano i messaggi

entro su twitter

capisco tutto #whatsappdown #whatsapp pic.twitter.com/dlb8vfIuuS — sara;tizia basita🐝 (@proteggimiric) July 14, 2020

Che bello whatsapp non funziona, ah la sera perfetta prima dell’esame✈️

— 𝒔𝒊𝒆𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒂𝒏𝒕𝒊 (@httpbenzoash) July 14, 2020

