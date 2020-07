Voli low cost: i bebè viaggiano gratis con Vueling, l’offerta da prendere subito. Tutte le info.



Se state programmando un viaggio in aereo con bambini piccoli, possibilmente con una compagnia low cost, c’è un’offerta che non dovete lasciarvi sfuggire per nulla al mondo: il volo gratis per il bebè. Ecco di cosa si tratta.

Voli low cost: bebè gratis con Vueling

Per andare incontro alle famiglie con bimbi piccoli la compagnia aerea low cost Vueling ha lanciato un’offerta imperdibile: il volo gratis per i bambini di età inferiore ai 2 anni (i bebè o “neonati” come vengono definiti i bambini fino a due anni che viaggiano in aereo).

L’offerta è prenotabile dal 14 al 19 luglio per voli dal 27 luglio al 31 dicembre 2020, verso qualunque destinazione raggiunta dai voli Vueling. Un’occasione imperdibile per le vacanze estive, per i viaggi in autunno e anche per le vacanze di Natale.

Se state programmando un viaggio in aereo con i vostri bebè, conviene approfittarne. Ad esempio Ryanair vi fa pagare una tariffa fissa di 25 euro a tratta per portare il vostro bambino sotto i due anni a bordo, che dovrete tenere in braccio per tutto il viaggio. Si chiama supplemento neonati. Per questa volta è meglio viaggiare con Vueling.

Per utilizzare l’offerta è sufficiente inserire il codice sconto “FREEEBABY” al momento dell’acquisto del volo. Sia che il biglietto areo venga acquistato sul sito di Vueling o tramite la app (in questo caso va aggiunto nella pagina di pagamento).

Ricordiamo che l’offerta scade il 19 luglio!

Per maggiori informazioni: www.vueling.com/it/prenota-il-tuo-volo/voli-in-promozione

Le altre offerte da Vueling

Ne approfittiamo anche per segnalarvi le ultime offerte di voli low cost di Vueling per viaggiare in Europa.

Da Milano Malpensa partono voli scontati da 29,99 euro per Barcellona, da 39,99 euro per Bilbao, da 68,98 euro per Valencia da 76,98 euro per Gran Canaria.

Dallo scalo di Roma Fiumicino partono voli da 34,99 euro per Alicante, da 59,99 euro per Palma de Maiorca, da 73,98 euro per Santiago de Compostela, da 76,98 euro per Gran Canaria.

Dall’aeroporto di Bologna partono voli da 29,99 euro per Barcellona, da 62,98 euro per Ibiza e da 67,98 euro per Parigi.

Dall’aeroporto di Napoli partono voli da 24,99 euro per Barcellona, da 57,98 euro per Ibiza, da 66,98 euro per Palma de Maiorca, da 75,74 euro per Madrid.

Dall’aeroporto di Pisa partono voli da 29,99 euro per Barcellona, da 62,98 euro per Ibiza, da 68,98 euro per Siviglia, da 80,74 euro per Madrid.

Da Palermo partono voli da 37,99 euro per Firenze, da 39,99 euro per Barcellona, da 83,98 euro per La Coruna, da 86,98 euro per Bilbao.

Da Torino partono voli da 24,99 euro per Barcellona, da 57,98 euro per Ibiza e da 63,96 euro per Siviglia.

Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia partono voli da 29,99 euro per Barcellona, da 68,98 euro per Buxelles, da 71,98 euro per Bilbao e da 80,74 euro per Madrid.

Da Firenze partono voli da 34,99 euro per Catania, da 41,99 euro per Barcellona, da 80,98 euro per La Coruna, da 80,98 euro per Siviglia.

Da Bari partono voli da 34,99 euro per Barcellona, da 76,98 per Bilbao, da 81,98 euro per Tenerife, da 85,74 euro per Madrid.

Dallo scalo di Cagliari partono voli da 29,99 euro per Barcellona e da 70,98 euro per Lisbona.

