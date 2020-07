Test visivo: cosa hai notato? Scopri qualcosa sulla tua personalità

Questo test visivo ci permette di giocare un po’ sulla nostra percezione del reale e prova a scoprire una parte della nostra personalità.

Abbiamo visto nel corso di queste settimane diverse immagini che possono essere utilizzate come test della personalità. L’idea di base, avrete ormai capito, è quella che si analizzi la figura che notiamo per prima per capire qualcosa della nostra personalità. Sapete anche che i risultati così ottenuti non danno un quadro esatto della vostra persona e che in alcuni casi potrebbe anche non prenderci proprio. Tuttavia se siete appassionati di questo gioco psicologico vi sarete sicuramente resi conto che alcuni di questi test hanno dato risultati simili.

Con questo chiaramente non vogliamo attribuire una validità scientifica al test in questione, ma semplicemente sottolineare come prendere parte a questo gioco possa essere interessante. L’immagine che vedete sopra non ha la complessità indefinita della psicologia gestalt, né la libertà interpretativa di una macchia di Rorshach, tuttavia nell’osservarla è impossibile o quasi notare tutti gli elementi in una sola volta.

Test visivo: cosa vedi?

Prima di addentrarci nelle valutazioni sulla vostra personalità è bene ricordare ancora una volta che queste hanno solo una finalità ludica, d’intrattenimento. Osservate bene l’immagine e scoprire quale delle figure notate per prima, quindi preparatevi a conoscere un aspetto della vostra personalità che forse non avete mai considerato.

Faccia

Se la prima cosa che noti è una faccia significa che sei una persona che ama la propria intimità e che a volte cerca la solitudine per poter riflettere sulla vita e sui progetti futuri. Di te le persone ammirano la determinazione e la forza.

Persona sulla collina

Se la prima cosa che hai notato è la persona sulla collina, significa che sei una persona testarda e determinata. Ti assumi sempre le responsabilità dei fallimenti e non cerchi mai delle giustificazioni, conscio del fatto che ogni fallimento è giovamento. Possiedi il carattere di un leader e questo genera molto fascino sugli altri.

Luna

La Luna di per sé è un faro nella notte, uno spicchio di luce in mezzo alle tenebre. Se l’hai notata per prima significa che sei una persona positiva e che il tuo ottimismo ti porta a non abbatterti di fronte a nessun ostacolo. Questo atteggiamento ti porta ad ottenere sempre ciò che desideri.