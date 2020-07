Stasera in tv – The Resident 2: nuovi episodi e cast del medical drama

Stasera in tv – The Resident 2: nuovi episodi e cast del...

The Resident 2, serie televisiva statunitense creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, andrà in onda stasera con 3 nuovi episodi: tutte le anticipazioni

La seconda stagione di The Resident, composta da 23 episodi, andrà in onda da stasera ogni martedì, su Rai 1 alle ore 21.25. Oggi, 14 luglio, il medical drama verrà trasmesso in chiaro con i primi tre episodi, intitolati rispettivamente La morte prima del disonore, Il principe e il povero e Tre parole. Scopriamo insieme le anticipazioni sulla stagione e la trama del primo episodio.

The Resident, dove eravamo rimasti

Devon Pravesh, specializzando (o Resident) del Chastain Park, ospedale di Atlanta, assegnato al dott. Conrad sta imparando da lui come diventare un buon medico. Tuttavia, il ragazzo comprende anche che la differenza fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato non è poi così netta. Questo è reso evidente quando Conrad, Devon, Nicolette e la dottoressa Mina Okafor pur di fermare la primaria di oncologia, la dott.ssa Lane Hunter, sono costretti ad avvalersi dell’autorità del dottor Randolph Bell, il quale non appare certamente come un modello di moralità, anzi. La dott.ssa Lane Hunter, che aveva ucciso intenzionalmente molti dei propri pazienti, andrà incontro alle dovute conseguenze, mentre Randolph, divenuto amministratore delegato dell’ospedale, risulterà ancora una volta un intoccabile.

The Resident 2, Episodio 1, La morte prima del disonore

Il Chastain Park Memorial Hospital rimane senza energia elettrica a causa di un attacco hacker. Un blackout inaspettato che costringe l’amministratore delegato dell’ospedale, il dottor Randolph Bell, a dare disposizioni drastiche: non accogliere più nuovi pazienti e disporre il trasferimento dei casi più gravi in altre strutture. Ovviamente, la necessità porterà molti medici a dover trasgredire gli ordini del primario.

The Resident 2, cast:

Matt Czuchry (Conrad Hawkins)

Emily VanCamp (Nicolette Nic Nevin)

Manish Dayal (Devon Pravesh)

Shaunette Renée Wilson (Mina Okafor)

Bruce Greenwood (Randolph Bell)

Malcolm-Jamal Warner (AJ Austin)

Moran Atias (Renata Morali)

Merrin Dungey (Claire Thorpe)

Melina Kanakaredes (Lane Hunter)

Glenn Morshower (Marshall Winthrop)

Jane Leeves (Kitt Voss)

Morris Chestnut (Barrett Cain)

