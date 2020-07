Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 14 luglio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza sanitaria, della crisi economica e del piano di aiuti volto a scongiurarle: le anticipazioni

Oggi, 14 luglio, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla.

“Cosa deciderà il Consiglio Europeo del 17 e 18 luglio? Riuscirà a varare quel piano di aiuti che tanto serve al nostro Paese per cercare di scongiurare il rischio di tensioni sociali, provocate da una crisi economica che appare sempre più drammatica?“, sono le domande a cui la trasmissione cercherà oggi di dare risposta.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 con l’intento di quantificare i danni che il Coronavirus ha provocato alle nostre finanze e nella prospettiva di porvi rimedio.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Leggi anche –> Coronavirus, a Pozzuoli una donna guarita è di nuovo positiva

Cartabianca, gli argomenti trattati questa sera

Sono stati definiti “Gli Angeli” coloro che, appartenenti a personale sanitario, hanno messo tutte le loro forze al servizio della collettività. Il lavoro dei medici, degli infermieri, degli Oss e di tutti quelli che sono rimasti negli ospedali a rischiare la vita in funzione della salute pubblica è stato apprezzato, ma a distanza di tempo dal culmine dei contagi inizia a palesarsi un fenomeno opposto.

Leggi anche –> Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news di oggi, 14 luglio

I medici del pronto soccorso del San Matteo di Pavia hanno deciso di scrivere una lettera aperta dopo le tante inchieste che stanno coinvolgendo loro e i loro colleghi. Il nostro Paese ha davvero la memoria corta oppure dei gravi errori sono davvero compiuti?

"Da eroi a quasi colpevoli, questo è intollerabile, il nostro Paese ha la memoria corta”. I medici del pronto soccorso… Pubblicato da Cartabianca su Mercoledì 8 luglio 2020

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI