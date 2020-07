Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news di oggi, 14 luglio

Stasera in tv | All Together Now: giudici, ospiti e news di...

All Together Now Italia – La Superfida inizierà oggi, 14 luglio: tutte le anticipazioni, i giudici, gli ospiti e le novità sul talent show di Canale 5

Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e il presidente di giuria J-Ax tornano nella Supersfida in programma questa sera in tv a All Together Now, fortunato format ideato da Endemol. Come la prima, la seconda stagione e ultima stagione del talent ha saputo mantenere alta l’attenzione degli spettatori e anche questa Supersfida sembra promettere bene e come annuncia Michelle Hunziker nel promo verrà decretato “il Campione dei Campioni“.

Lo show andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla serata.

All Together Now riparte con la Supersfida

Lo speciale dedicato alla musica, sempre condotto da Michelle Hunziker con J-Ax nel ruolo di presidente di giuria, aprirà la stagione estiva del palinsesto di Canale 5 stasera. I concorrenti in gara sono 16, 8 protagonisti della prima stagione dello show e 8 della seconda. I concorrenti si sfideranno per accaparrarsi il consenso del Muro nel quale siedono 100 giurati, artisti di spicco del panorama italiano e internazionale. Tra questi potremo notare, per esempio, Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko e Alma Manera.

I sedici concorrenti si contenderanno il titolo di Miglior voce di All Together Now.

Chi vincerà? Staremo a vedere!

I concorrenti

Della prima edizione:

Gregorio Rega,

Federica Bensi,

Daria Biancardi,

Samantha Discolpa,

Dennis Fantina,

Veronica Liberati,

Rosy Messina,

Carlo Paradisone.

Della seconda edizione:

Sonia Mosca,

Enrico Bernardo,

Arianna Cleri,

Gaia Di Fusco,

Rosetta Falzone,

Nicola Gargaglia,

Federico Martello,

Domenico Prezioso.

