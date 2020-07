Simona Ventura, per la conduttrice arriva una settimana ‘cruciale’

La nota conduttrice televisiva Simona Ventura fa sapere ai propri followers che per lei sarà una settimana abbastanza cruciale. Possibile ritorno in tv?

Simona Ventura sembra iniziare abbastanza bene la sua settimana. Su Instagram appare vestita molto casual con un jeans e una maglia nera di marca, grandi occhiali da sole e l’immancabile mascherina dell’Italia. Ma dove sta andando la conduttrice televisiva?

LEGGI ANCHE -> Simona Ventura senza filtri, la foto lascia tutti senza parole: “Che coraggio”

LEGGI ANCHE -> Nadia Toffa, il ricordo di Simona Ventura: “Mi manchi”

La Super Simo annuncia ai suoi followers di Instagram, oltre 1,7 milioni, che per lei inizia una settimana cruciale. Ma a cosa si riferisce la nota conduttrice televisiva? Davide Maggio ha parlato recentemente di un ritorno della Ventura in televisione, forse ancora prima dell’autunno su Raidue. Al momento ancora non si conoscono i dettagli del programma in questione, ma già dall’esperienza e dalla professionalità di Simona Ventura ci si può aspettare solo programmi di spessore. Il futuro della conduttrice al momento sembra legato alla Rai, ma non si può dimenticare il valore che ha apportato a Mediaset, dove le sono stati offerti programmi come “Selfie” e “Temptation Island Vip“.

LEGGI ANCHE -> Stefano Coletta, sulla gayzzazione di Rai1: “Che ce ne frega”

Visualizza questo post su Instagram Settimana cruciale… che sia facile per tutti noi #mondaymood 😘 Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura) in data: 13 Lug 2020 alle ore 5:16 PDT

Il nuovo show di Simona Ventura

Il nuovo programma che dovrebbe condurre Simona Ventura dovrebbe andare in onda tra il sabato e la domenica mattina, al posto di “Mezzogiorno in Famiglia“, lo storico show che Carlo Freccero ha deciso di annullare dopo 20 anni di trasmissione. Per ora della nuova trasmissione non si conoscono altri dettagli, ma la conduttrice sembra che avrà una settimana molto impegnata. Che abbia impegni di lavoro per il nuovo programma?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!