Foto Romina Power sorella: il legame tra la ex moglie di Al Bano e la compianta Taryn era fortissimo. A giorni di distanza dal lutto il dolore è ancora molto forte.

È ancora vivo il dolore per Romina Power riguardo alla morte della sorella Taryn. Quest’ultima è scomparsa lo scorso 26 giugno negli Stati Uniti, come conseguenza di una lunga lotta contro un brutto male. Un qualcosa che la 67enne sorella minore di Romina Power non è riuscita a sconfiggere “nonostante ci fossimo rivolti ai medici migliori che ci siano”, aveva affermato la stessa ex moglie di Al Bano. Parole esclamate soltanto due giorni dopo questo triste evento, quando la 68enne cantante italo-statunitense prese parte all’ultima puntata della stagione di ‘Domenica In’, tra la commozione generale.

Adesso Romina sta pubblicando una serie di messaggi uno dopo l’altro con protagonista proprio la sfortunata Taryn. Alla quale era molto legata e con cui si sentiva sempre, nonostante la lontananza. Diversi scatti mostrano le due intente a cantare sul palco. Balza agli occhi poi una fotografia in cui Romina descrive quello che è stato il loro ultimo incontro canoro, con un concerto che si era svolto in Polonia.

Anche Taryn era un’artista, proprio come sua sorella Romina, il papà Tyrone e la loro mamma Linda Christian. In particolare Taryn esordì come attrice ancora ragazzina ma era risultata attiva pure come cantante. Esattamente come Romina. E con Al Bano aveva stabilito un rapporto molto bello. Gli ammiratori di Romina stanno apprezzando questi dolci ricordi e rilasciano tanti messaggi di commozione e di incoraggiamento.

