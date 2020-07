Paura Atalanta: Luis Muriel ricoverato in ospedale cos’è successo – VIDEO

Il fortissimo attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo un incidente in piscina: come sta.

Attimi di panico per gli appassionati di calcio e i tifosi dell’Atalanta: il fenomenale attaccante colombiano Luis Muriel è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Secondo quanto emerso in questi momenti, il calciatore ha riportato un trauma cranico da impatto con ferita lacero contusa dopo essere scivolato in piscina. L’attaccante è stato portato immediatamente in una clinica di Bergamo dove si trova tutt’ora ricoverato.

Passata la paura per l’incidente, i tifosi atalantini possono tirare un sospiro di sollievo: il calciatore non avrà delle gravi conseguenze. Pare infatti che gli esami effettuati abbiano escluso danni gravi e dunque il colombiano presto starà bene. Tuttavia è probabile che l’incidente privi Gasperini del suo asso nella manica per almeno un incontro.

Calciatore dal talento indiscutibile, Luis Muriel quando è in giornata è quanto di più simile a Ronaldo Luis Nazario da Lima ci sia stato su di un campo da calcio. Del brasiliano ha le movenze, la velocità e la visione della porta, ma non la capacità di incidere in qualsiasi momento della partita o del campionato. La discontinuità e la mancanza di carattere ne hanno limitato le possibilità e la carriera. Quest’anno è stato spesso decisivo perché Gasperini ne ha dosato le forze e lo utilizza spesso a partita in corso.

