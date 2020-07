Padre e figlia di un anno precipitati in un pozzo: terrore a Frosinone

È paura in tutta Frosinone. I protagonisti della notizia di cronaca sono una bambina di un anno e mezzo e il suo papà, precipitati in un pozzo poche ore fa.

La notizia choc ha già fatto il giro del web. Ci troviamo a Frosinone, dove intorno alle 14:00 di oggi, martedì 14 Luglio, è avvenuto il fatto. Scopriamo insieme che cosa è successo.

È in prossimità del casello autostradale a Castrocielo, in provincia di Frosinone, che un padre è precipitato insieme alla figlia dell’età di un anno e mezzo all’interno di un pozzo. Tutta l’Italia è momentaneamente sulle spine, in attesa di scoprire le attuali condizioni di salute dei due.

Il pozzo all’interno del quale sono caduti il padre e sua figlia veniva utilizzato per la raccolta dell’acqua piovana. L’uomo, di 42 anni, era con la bimba in braccio in una ferramenta a Castrocielo. Il coperchio in cemento sopra al quale si trovavano si è rotto, facendo precipitare i due da un’altezza di ben due metri e mezzo. La piccola è stata immediatamente elitraspotata all’ospedale di Frosinone, per poi essere trasferita al Gemelli di Roma. Il papà invece è stato direttamente portato al Cassino, in codice arancione.

Padre cade con la figlia di un anno e mezzo in un pozzo: i due non sono in pericolo di vita

È arrivata oggi direttamente da Frosinone la notizia di un padre precipitato con la figlia piccola, di appena un anno e mezzo, in un pozzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, il 118 e la Polizia. Entrambi non risultano in pericolo di vita. La bambina ha riportato una frattura cranica, mentre il padre è stato trasportato in ospedale in codice arancione.