Morte improvvisa e inspiegabile di due gemelli di 3 anni: via alle indagini

La polizia del Galles del Sud ha avviato un’indagine a seguito della misteriosa morte di due gemelli a Cardiff, in zona Cathays.

La morte “improvvisa e inspiegabile” di due gemelli di tre anni a Cardiff ha scatenato un’inchiesta della polizia del Galles del Sud. Gli agenti hanno riferito di essere stati chiamati da una casa in zona Cathays alle 17:40 (ora locale) di lunedì 29 giugno. Un portavoce ha dichiarato che “la causa della morte non è stata confermata”. Secondo la BBC Wales, la famiglia era ospitata in una struttura convenzionata con il sistema di supporto per l’asilo del Ministero degli Interni.

La verità sulla tragica scomparsa dei gemelli

Per ora si sa che i bambini morti erano gemelli, avevano una disabilità ed erano affidati alle cure di un ospedale pediatrico del Regno Unito. Una donna e un altro bambino sono stati ricoverati in ospedale a seguito della chiamata. La polizia, intanto ha aperto un fascicolo d’inchiesta e gli inquirenti sono già al lavoro. Finora non c’è stato alcun arresto.

Il Ministero degli Interni ha dichiarato in una nota: “Siamo a conoscenza di un incidente purtroppo mortale. I nostri pensieri vanno alla famiglia coinvolta e stiamo lavorando con le autorità locali e i nostri fornitori per garantire che abbiano il maggior supporto possibile”. “Sarebbe inappropriato – si legge ancora – rilasciare commenti mentre è in corso un’indagine e prima che tutti i fatti siano stati messi nero su bianco”.

