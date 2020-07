Michelle Hunziker, vacanze selvagge: “Ma che meraviglia”

Vacanze selvagge per la conduttrice Michelle Hunziker alle Cascate di Alferello, nel territorio comunale di Bagno di Romagna: “Ma che meraviglia”.

Breve pausa dal lavoro per Michelle Hunziker, che stasera rivedremo in prima serata su Canale 5: la conduttrice sarà impegnata insieme a J-Ax nella puntata speciale della Super Sfida di All Together Now. Il tutto in attesa della nuova edizione, che dovrebbe prendere il via a settembre.

La gita fuori porta per la bella conduttrice è in Romagna, dove ha fatto tappa alle Cascate di Alferello, nel territorio comunale di Bagno di Romagna. Una meraviglia naturale e selvaggia che ha stupito anche la conduttrice.

Michelle Hunziker, fisico mozzafiato anche in vacanza

Queste le parole di Michelle Hunziker su Instagram, dove ha postato una foto che la ritrae in bikini ai piedi delle cascate: “Un bacio dalle cascate di Alferello… Ma che meraviglia.. Siamo sempre in Romagna!!! Wow wow wow!!!”. Ovviamente in molti hanno apprezzato i suoi scatti, ma non solo: tanto è l’interesse per quanto riguarda il posto in cui la conduttrice si è fatta immortalare.

“Sei una persona davvero speciale”, scrive un utente, altri la definiscono “bellissima”, altri ancora sottolineano come il paesaggio naturale sia meraviglioso: “Dillo che sei dietro un quadro”. Tra i commentatori, infine, non manca chi dà consigli a Michelle Hunziker su località da visitare in Romagna, in particolare borghi bellissimi.