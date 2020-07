Lombardia: mercoledì decade l’obbligo di mascherina all’aperto – VIDEO

Nella nuova ordinanza firmata da Attilio Fontana, decade l’obbligo di tenere la mascherina all’aperto in Lombardia, permane invece nei luoghi chiusi.

A partire da mercoledì 15 luglio in Lombardia sarà possibile girare per la città senza l’obbligo della mascherina. Nella nuova ordinanza firmata dal Governatore Attilio Fontana, infatti, decade l’obbligo di portare la mascherina in qualsiasi circostanza: adesso si potrà camminare in strada senza indossarla, a meno che non ci si trovi in una situazione in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.

I cittadini, dunque, dovranno portare con sé la mascherina, in modo tale da averla a disposizione alla bisogna. In ogni caso sarà sempre necessario indossarla quando si entra in un posto al chiuso o quando si viaggia nei mezzi pubblici. Si tratta in ogni caso di un bel segnale per la Regione maggiormente colpita dal Covid-19, nella quale si vede finalmente l’uscita dal tunnel.

