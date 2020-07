Belen e Cecilia, il fratello Jeremias ha una nuova fiamma: ecco chi è

Ancora novità in casa Rodriguez. Questa volta trova l’amore il fratello di Belen e Cecelia, Jeremias, che ha annunciato la nuova fiamma

Ancora novità importanti in casa Rodriguez. Dopo la fine della storia d’amore tra Belen e Stefano De Martino, il fratello di Cecilia ha ufficializzato la sua nuova fiamma. L’ex protagonista del GFVip ha svelato la sua dolce metà con una foto direttamente pubblicato sul profilo Instagram. E subito sono arrivata tantissimi commenti e like con i due si sono rilassati nel weekend sul lago di Garda. Dopo la relazione un po’ movimentata con Soleil Sorge, è nata così un nuovo amore per lui.

Belen e Cecilia, l’annuncio di Jeremias

Si tratta di Deborah Togni, con la giovane ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Originaria di Milano, è un’assistente di volo: i due si sono conosciuti tramite amici in comune ed è scattato il colpo di fulmine con Jeremias che l’ha presentata alla sua famiglia. La coppia ha partecipato anche alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano accostato nelle ultime ore a Belen. Nell’ultimo periodo lo stesso Jeremias ha vissuto diverse storie d’amore con l’imprenditrice Ilenia, poi è stato legato all’ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, e Sara, sales assistent all’Excelsior di Milano.