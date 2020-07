Germania, caccia a Yves Rausch: 200 poliziotti sul Rambo tedesco

Un uomo di 31 anni, ex ferroviere ed attualmente senza tetto, Yves Rausch, armato sta mettendo in crisi 200 poliziotti che sono sulle tracce: i dettagli

Non è un film di Rambo, ma è vita reale quella che sta avvenendo in queste ore nella Foresta Nera, a Oppenau, nella Germania sud-occidentale. Come riportato dall’edizione de “Il Corriere della Sera” Yves Rausch, 31 anni, è in fuga disarmando anche quattro agenti. In passato era un ferroviere, ma al momento era un senzatetto. Come svelato dal tabloid tedesco “Bild” è armato con quattro pistole rubate agli agenti più un altro pugnale e pistola. L’uomo ha fatto perdere le proprie tracce con la caccia di 200 poliziotti, forze speciali, elicotteri e cani.

Germania, caccia a Yves Rausch: la foto dell’uomo

Successivamente la polizia ha emanato il divieto di uscire dalle rispettive abitazioni chiudendo anche le scuole in quella zona. Poi ha pubblicato una foto di Yves, già conosciuto in passato dalle forze dell’ordine per il possesso di armi da fuoco. In passato è stato anche in carcere per aver colpito l’ex fidanzata con una freccia. Il sindaco di Oppenau, Uwe Gaiser, ha svelato: “Questa è una situazione eccezionale per la nostra piccola comunità. Spero solo che possano trovarlo rapidamente e che nessuno si faccia male”.