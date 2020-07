La cantante Elettra Lamborghini regala una serie di immagini su Instagram capaci di alzare le già caldissime temperature estive. Ed i suoi fans approvano.

È la solita Elettra Lamborghini sui social. La cantante bolognese è impegnata in una serie di scatti promozionali per quello che è il suo nuovo video. E come fare per attirare l’attenzione se non sfruttando il suo fisico da sballo?

Visualizza questo post su Instagram Fuori ora il video de #LaIsla 😍🏝 OUT NOW on Youtube!!!😋 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 14 Lug 2020 alle ore 5:07 PDT

Ed è proprio ciò che fa lei, vestita giusto quel poco che basta ed anche in qualche atteggiamento equivoco. C’è ad esempio una foto con un pappagallo che lei descrive utilizzando un alquanto esplicito gioco di parole. Gli ammiratori la esaltano, sottolineando anche la sua capacità di sapere scherzare prima di tutto su sé stessa. Cosa della quale ha dato ampia dimostrazione anche durante la quarantena vissuta assieme al fidanzato Afrojack.

Elettra Lamborghini, quanti scatti caldi su Instagram

Ma lei non è la sola Lamborghini ad avere conquistato Instagram. Da diverso tempo infatti imperversa anche la sorella Ginevra. La quale ha conquistato tantissimi followers in maniera diversa. LA bellezza di quest’ultima è certamente più delicata rispetto alla sua illustre sorella. Ma anche la bionda Ginevra sta facendo proseliti e ha incantato in tantissimi.

