Cizco, chi è il cantante: vero nome e origini, Le Iene, All Together Now

Chi è il cantante e musicista Cizco o Cizko: carriera e curiosità, vero nome e origini, dove vive, Le Iene e All Together Now.

Genovese di nascita, cresciuto a San Paolo del Brasile, Francesco Di Roberto, questo il vero nome di Cizco o Cizko, si è laureato in Architettura e nel 2012 ha anche superato l’esame di stato, diventando architetto.

Classe 1974, giovanissimo entra a far parte del panorama musicale: prima studia recitazione, quindi diviene veejay di Videomusic e poi si lancia in un’avventura musicale. Cizko è infatti tra i fondatori e primo batterista dei Meganoidi.

Cosa sapere sulla Iena Cizko: carriera e curiosità

Lascia il gruppo nel 2003, per divergenze con gli altri componenti e fonda Lacizco, una band in cui tra gli altri suona suo cugino Michele. Nel 2009, si trasferisce a Buenos Aires, dove continua a occuparsi di musica ed è autore e inviato di MTV Set, il programma sociale di Mtv Latino America. In quegli anni, in sostanza, gira in bici il Sud America, denunciandone i problemi.

Nel 2013 si trasferisce in Brasile e l’anno dopo entra in pianta stabile nell’organico della popolare trasmissione televisiva Le Iene. A partire dal 2019, è invece uno dei 100 giudici del muro di All Together Now. Nel frattempo, ritorna alla sua passione per la musica: escono nel 2018 il singolo Dancefloor e l’anno dopo Non ridi mai. Sposato con Jennifer, nella vita Cizko si è confrontato con due drammi: nel 2003, restò un mese in coma a causa di un incidente stradale, qualche anno dopo sua moglie perse il loro secondogenito.