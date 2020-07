Brescia Cellino rapina. Il presidente delle Rondinelle colpito duro nel corso di una aggressione perpetrata ai suoi danni da due malviventi. Finisce così.

Massimo Cellino vittima di una rapina. Il presidente del Brescia ha subito un agguato da parte di due malviventi nella giornata di domenica 12 luglio. Il fatto è accaduto a Padenghe, nella provincia della città lombarda dove il proprietario della squadra attualmente al penultimo posto in Serie A vive.

Cellino era appena uscito da un supermercato, da quanto si apprende. E qui due ladri lo hanno avvicinato cercando subito di sfilargli un orologio prezioso che portava al polso. Il dirigente calcistico, in passato proprietario prima del Cagliari e poi del Leeds, ha reagito beccandosi in tutta risposta un violento colpo al volto. L’impatto gli ha causato la frattura del naso. La dinamica: un uomo in motocicletta aveva sbarrato il passo a Cellino puntando subito al suo orologio. Alle spalle intanto sopraggiungeva un complice.

Cellino rapina, il presidente del Brescia reagisce e rimedia un colpo al volto

Nel corso della breve colluttazione il presidente del Brescia ha avuto la peggio. Il tutto si è svolto all’interno del parcheggio del supermercato. Alla fine gli aggressori sono scappati via e la rapina a Cellino non è andata a buon fine per loro. Restano purtroppo i segni fisici di quanto vissuto, ma Cellino sta bene per il resto, ed è riuscito anche a non farsi sottrarre alcun bene di valore. Tanto è vero che poi nella giornata di lunedì ha anche partecipato all’Assemblea di Lega che si è svolta a Milano in via Rossellini e che ha visto la partecipazione degli altri presidenti di Serie A.

