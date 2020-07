Cecilia Rodriguez | che auguri per il suo Ignazio Moser | FOTO

È il compleanno di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non poteva non celebrare l’evento a mezzo social. La bella argentina sceglie questo modo per farlo.

Per il compleanno di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez riserva al suo fidanzato degli auguri a mezzo social. Il messaggio postato dalla 30enne sudamericana è speciale. La sorella minore di Belen Rodriguez e di Jeremias, allo scoccare della mezzanotte, ha postato uno scatto sul suo profilo personale Instagram.

Visualizza questo post su Instagram FELIZ CUMPLE MI AMOR 🎂🥳🤍 Ti amo Nachito, Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Lug 2020 alle ore 1:40 PDT

La foto ritrae lei e lui in primissimo piano, nell’atto di scattarsi un romantico bacio. La ‘Chechu’ accompagna all’immagine queste parole. “FELIZ CUMPLE MI AMOR 🎂 Ti amo Nachito”. Un post pubblicato nella mattinata inoltrata di martedì 14 luglio e che ha già totalizzato oltre 38mila ‘mi piace’ e più di 300 commenti pregni di entusiasmo in neppure un’ora di tempo.

Cecilia Rodriguez, l’amore con Ignazio Moser va a gonfie vele

Il legame tra i due è molto saldo ed il loro fidanzamento va avanti ormai dalla seconda metà del 2017, quando all’interno della casa de ‘Grande Fratello Vip’ i due si conobbero. E da allora non si sono mai più lasciati. I fans li incitano poi a far maturare la loro relazione amorosa in qualcosa di più, con magari un matrimonio e dei bambini. E loro più di una volta ci hanno scherzato su.

