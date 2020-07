Bimbo di 4 anni uccide accidentalmente il fratello minore

Un bambino di 4 anni ha ucciso accidentalmente il fratello minore, di meno di 2, a Bristol, nel Tennessee (Stati Uniti): famiglia distrutta.

Un bambino di meno di 2 anni è morto in circostanze a dir poco drammatiche: suo fratello maggiore, di 4 anni, l’ha ucciso esplodendo accidentalmente un colpo con un’arma da fuoco. L’incidente, secondo quanto riferito da fonti di Polizia, è avvenuto sabato scorso a Bristol, nel Tennessee (Stati Uniti). Il piccolo è stato dichiarato morto prima dell’arrivo degli agenti sul posto.

Leggi anche –> Lil Marlo, il rapper muore a 27 anni ucciso in una sparatoria

Leggi anche –> Sparatoria Ciampino | un giovane ucciso per motivi passionali

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il bimbo sotto choc dopo il terribile incidente

Il terribile incidente è avvenuto nella residenza della famiglia dei due bambini su Meadowview Road a Bristol. Gli investigatori stanno ora indagando per scoprire come il piccolo sia potuto entrare in possesso della pistola da cui è partito il colpo mortale. I genitori si trovavano in casa al momento della sparatoria, e subito dopo essersi accorti del dramma che si era consumato sotto i loro occhi hanno portato il figlio maggiore in ospedale. Il bimbo, com’è facile immaginare, è tuttora sotto choc. Per il resto della sua vita dovrà fare i conti con il peso di questa tragedia.

Leggi anche –> Carlo Verdone, follia sul set: “Tira fuori la pistola e spara diversi colpi”

EDS