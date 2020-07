Atalanta Brescia Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Atalanta e Brescia apre la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Vigilia rovente della partita tra Atalanta e Brescia, valida per la 33esima giornata della Serie A TIM: le due squadre scendono in campo alle 21.45 e intanto qualche ora fa, il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, è stato vittima di una rapina con aggressione.

Non è l’unico episodio che ha contrassegnato questa vigilia: c’è anche l’infortunio domestico del quale è stato vittima l’attaccante dell’Atalanta, Luis Muriel. Le due squadre stasera si giocano da una parte il secondo posto provvisorio e in solitaria, dall’altra le ultime chance di salvezza.

Atalanta Brescia: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio Atleti Azzurri d’Italia viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Risalgono alla stagione 1920-1921 i primi derby tra queste due squadre, la cui rivalità è davvero storica. I precedenti in serie A sono in tutto 23, col Brescia in lieve vantaggio con nove vittorie contro sette. Al Brescia anche il primato della vittoria più larga: un 4-1 nella stagione 1946-1947. In tutto sono 63 i precedenti tra le 2 squadre: 22 le vittorie delle Rondinelle, 18 quelle dei nerazzurri bergamaschi.

Atalanta Brescia, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Gasperini e Lopez stanno completando le scelte in vista di questa sera. Incognita Gosens nell’Atalanta, che comunque farà a meno di Muriel. Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Malinovskyi, Ilicic; D. Zapata.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Bjarnason, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, A. Donnarumma.