Alma Manera, cantante e attrice: chi è la giudice di All Together Now

Chi è Alma Manera, cantante e attrice: cosa sapere sulla giudice di All Together Now, carriera e curiosità, esordi e impegno sociale.

Figlia d’arte, suo padre Gianni Manera è attore e volto noto della prosa in Rai, sua madre Maria Pia Liotta è compositrice e attrice, Alma Manera nasce a Roma e a soli tre anni fa il suo debutto cinematografico.

Sempre a tre anni inizia a praticare danza, quindi studia alla Primary School tra New York e San Francisco. La sua formazione teatrale avviene addirittura a Broadway. Tornata in Italia va a vivere dai nonni materni in Calabria.

Cosa sapere su Alma Manera di All Together Now

A inizio carriera, collabora soprattutto con radio e televisioni private, in qualità di autrice e conduttrice. Si dedica anche al canto da soprano, ma soprattutto è una personalità eclettica nel mondo dello spettacolo. Scrive testi e poesie, collabora con diversi giornali e viene definita come “la regina del liric-pop” da Repubblica.

Iscritta all’ordine dei giornalisti come Giornalista Pubblicista e membro del direttivo del Gispe (giornalisti spettacolo), è anche associata SIAE e Afi (associazione fonografici Italia). Molto impegnata nel sociale, è stata madrina di molti eventi tematici. Madrina dal 2005 della squadra nazionale delle Famiglie Numerose, si è fatta anche promotrice delle adozioni a distanza, diventando essa stessa “mamma adottiva”. Apparsa in numerose trasmissioni televisive, è stata giudice di All Together Now.