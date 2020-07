All Together Now, nuova edizione | L’annuncio di Michelle Hunziker

Novità importanti per quanto riguarda la nuova edizione di All Together Now: ecco tutte le curiosità rivelate dalla conduttrice Michelle Hunziker

Da non perdere questa sera, martedì 14 luglio, l’appuntamento speciale con All Together Now in onda su Canale5. Ci sarà spazio ai migliori concorrenti delle prime due edizioni. E così la stessa conduttrice Michelle Hunziker ha svelato novità importanti al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda quasi sicuramente in autunno su Canale 5…”. Un annuncio decisivo per gli appassionati del programma Mediaset con le varie registrazioni che inizieranno a settembre.

All Together Now, Michelle Hunziker non si ferma mai

Successivamente la stessa conduttrice di origine svizzera ha rivelato senza troppo peli sulla lingua: “Il programma piace molto al pubblico”. Poi ha aggiunto cosa succederà al ritorno in studio post-pandemia Coronavirus: “Rispetteremo le norme di sicurezza…Vedremo se mettere dei pannelli di plexiglas tra i giudici del muro…Io e J-Ax torneremo in totale sicurezza…”. Ad agosto non si riposerà, ma volerà in Germania per lavorare ancora: “Proprio in quel mese ci saranno le produzioni delle trasmissioni tedesche. Avevo anche pensato di stare con la mia famiglia, ma al momento non si può dire di no al lavoro: va sempre apprezzato”.