All Together Now: anticipazioni della terza stagione – VIDEO

Anticipazioni della terza stagione del talent show All Together Now: novità in base alle norme anti Covid, parla Michelle Hunziker.

Andrà in onda stasera su Canale 5 All Together Now – La Supersfida, che vedrà confrontarsi i migliori concorrenti delle prime due edizioni. Sedici protagonisti, provenienti dalle due edizioni del talent show, sono dunque pronti a mettersi in gioco.

Otto artisti per edizione si troveranno stasera di fronte a un muro di cento giudici, che come sempre saranno severissimi nelle loro scelte. A valutarli ci saranno tra gli altri Iva Zanicchi, Mietta, Simona Bencini, Cizko, Alma Manera.

Michelle Hunziker e le anticipazioni su All Together Now

Intanto Michelle Hunziker, con J-Ax al timone del programma in un’inedita coppia, conferma che a settembre la terza stagione del talent show si farà, rispettando le norme anti Covid. Una delle ipotesi è quella di “mettere nei pannelli un plexiglass tra i giudici del muro”. Lo ha spiegato lei stessa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Queste le sue parole: “A settembre io e J-Ax registreremo la terza stagione, che andrà in onda probabilmente in autunno sempre su Canale 5”. Ha proseguito la conduttrice: “E’ un programma che piace tanto al pubblico. Faremo tutto quel che serve perché rispetti le norme di sicurezza”. In ogni caso, garantisce ancora, “io e J-Ax torneremo in totale sicurezza per noi e per gli altri.