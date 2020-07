Alessia Marcuzzi mette a tacere le voci: altro che corna al marito….

Sono tempi duri per una delle conduttrici più seguite d’Italia, Alessia Marcuzzi. La donna spegne finalmente i recenti gossip, e lo fa tramite social.

È da qualche giorno che oramai la celebre Alessia Marcuzzi si trova nell’occhio del ciclone. Il motivo è la bufera mediatica che ruota intorno alla separazione tra Stefano e Belen. Le malelingue l’hanno più volte etichettata come la nuova fiamma di De Martino. Come avrà reagito dunque Alessia?

Arriva dal social più in voga del momento la risposta di uno dei volti più amati della televisione italiana. La Marcuzzi infatti sembrerebbe avere, poche ore fa, pubblicato uno scatto capace di chiarire ogni dubbio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

È un tenero scatto in compagnia del marito Paolo Calabresi Marconi ad aver attirato l’attenzione del web. La foto in questione ritrae i due coniugi stretti in un dolce abbraccio, mentre sorridono spensierati. Un duro colpo inflitto alle malelingue in circolo ultimamente.

I due coniugi sono stati paparazzati durante le loro vacanze in Costiera Amalfitana, insieme a tutta la famiglia. Il matrimonio tra Alessia e Paolo va dunque a gonfie vele, e non è tutto! Sembrerebbe infatti che la conduttrice sia rimasta in ottimi rapporti d’amicizia sia con Belen Rodriguez che con Stefano De Martino. Lo scatto nel frattempo ha conquistato numerosissimi like, ed i follower di Alessia sono entusiasti.

Visualizza questo post su Instagram 💙😚 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 10:31 PDT

Alessia Marcuzzi e il post su Instagram: la reazione degli haters

Dopo la pubblicazione dell’ultima foto insieme al marito Paolo Calabresi Marconi, Alessia Marcuzzi si è trovata di fronte a numerosi commenti da parte degli utenti Instagram. “Non hai mai messo una foto con tuo marito, ora una dietro l’altra… Ma la coerenza?” si legge sotto allo scatto. La conduttrice non ha però esitato a replicate prontamente alla donna: “Vorrei capire quali sono una dietro l’altra cara?”