Will Smith, la moglie esce allo scoperto e rivela il tradimento – VIDEO

Jade Pinkett, la moglie di Will Smith, esce allo scoperto e rivela il tradimento: lo ha fatto con il rapper August Alsina, amico del figlio.

Un brutto risveglio per l’attore Will Smith, che avrebbe scoperto il tradimento della moglie, Jade Pinkett. A quanto pare, in più occasioni la donna avrebbe provato a negare l’accaduto, ma poi si sarebbe lasciata a una confessione.

Il tutto è avvenuto in diretta Facebook durante il Red Table Talk. A quanto pare, la donna – che ha 48 anni – avrebbe tradito l’attore con un amico del figlio, ovvero il giovane rapper August Alsina, di molto più giovane.

La donna ha negato, ma di fronte alle telecamere ha ammesso quanto accaduto giustificandosi: “Eravamo separati in casa”. A quel punto, Will Smith le chiede se dunque lo avrebbe tradito e lei replica ammettendo. La sua risposta è eloquente e dal tono giustificatorio: “Avevo solo bisogno di sentirmi bene”. Queste le parole della donna: “È stata una relazione. Provavo molto dolore, ero distrutta. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa”. Quando è avvenuto il tradimento, August Alsina era ospite della coppia, su richiesta del figlio.