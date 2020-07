Test: ciò che vedi nell’immagine potrebbe svelare un aspetto della tua personalità

Questo semplice test visivo potrebbe svelare un’aspetto del tuo io che ancora non conosci o che ha sempre voluto sottovalutare.

La ricerca del proprio io ci accompagna dal primo giorno in cui mettiamo piede nel mondo a quello in cui esaliamo l’ultimo respiro. Si potrebbe anche accomunare la ricerca di questo io interiore a quella della felicità e del senso di un’intera esistenza. Chi di voi non si è mai chiesto chi fosse davvero o cosa ci facesse in questo mondo. La complessità del reale è resa alla perfezione dalla molteplicità di voci che la compongono. Il bello di questa esistenza è che ogni parola, immagine o nota che ci circonda può assumere un significato differente in base a colui che la percepisce.

Una medesima scena può avere un significato differente in base a chi la guarda. Desideri, esperienza ed emozioni possono dare ad un singolo evento una molteplicità di letture che, in un contesto sano può aprire ad un dialogo di arricchimento. Ma è possibile comprendere qualcosa in più su noi stessi in base all’interpretazione che diamo di quella immagine o di quel particolare momento della nostra vita? Questo è proprio ciò che si cerca di fare con il semplice test a cui vi sottoponiamo oggi.

Test sulla personalità: cosa vedi nell’immagine?

Se volete scoprire qualcosa in più su di voi, o semplicemente capire quanto di questo test sia realmente affidabile, osservate l’immagine ad inizio pezzo e cercate di identificare qual è la figura che notate per prima. L’avete fatto? Bene, adesso scopriamo insieme cosa significa l’aver notato prima un dettaglio rispetto ad un altro.

Viso

Avete notato come prima cosa la figura di un viso? In questo caso significa che siete delle persone empatiche che sono molto attente ad ogni dettaglio e comprendono i sentimenti degli altri. Questa vostra propensione verso gli altri e le loro esigenze è lodevole ma a volte porta a dimenticare voi stessi. Imparate ad avere un po’ di sano egoismo.

Cervello

La prima immagine che avete notato è quella di un cervello formato dalle fronde dell’albero? In questo caso significa che siete delle persone che vogliono avere tutto sotto controllo e che spesso tralasciano le reazioni istintive per mostrarsi in maniera misurata a ciò che vi sta accadendo intorno. Siete convinti che in questo modo tutto vada per il meglio, ma la verità è che spesso lo fate per gestire un’alta dose di ansia, rilassatevi.

Paesaggio

Se non avete notato né il viso né il cervello, ma avete invece visto il bel paesaggio sullo sfondo, significa che la vostra mente è in perfetto equilibrio con lo spirito. Nulla vi turba e affrontate la vita con un grado di ottimismo che può risultare coinvolgente. A volte potreste sentirvi di un altro pianeta, differente da chiunque altro, ma questo non turba la vostra serenità di fondo.