Stefano De Martino, relazione con Mariana Rodriguez: la verità in diretta tv

Dal presunto tradimento con l’iPad alla storia con Mariana Rodriguez: Stefano De Martino si è lasciato andare a una confessione in diretta a Made in Sud.

Non accenna a placarsi il gossip sulla vita privata di Stefano De Martino. Né il ballerino si stanca di rispondere colpo sul colpo nello studio di Made in Sud, programma che conduce con successo su Rai 2 ogni lunedì sera. Da quando l’ex concorrente di Amici ha (ri)mollato la moglie Belen Rodriguez, i pettegolezzi sulle sue faccende sentimentali si sprecano. Ecco allora che Peppe Iodice, uno dei comici napoletani del programma, ne ha approfittato per creare uno spazio ad hoc per scherzarci su, prendendo in giro il conduttore 30enne.

Per chi batte il cuore di Stefano De Martino

Secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez avrebbe scoperto il presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi tramite l’iPad dell’ex marito. Nei giorni scorsi la stessa showgirl argentina ha smentito tutto via Instagram, e ora gli ha fatto eco anche il Nostro, assicurando che non è vero nulla di quel che si dice. Ma il ballerino ha avuto qualcosa da ridire anche sulle foto che lo ritraggono accanto a Mariana Rodriguez, la modella venezuelana ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vip.

“Un’altra Rodriguez, ma ti piace proprio questo cognome?”, gli ha domandato Peppe Iodice a Made in Sud. “Non è vero niente”, ha replicato De Martino, smentendo così le ultime paparazzate a Napoli con la sensuale Mariana. “Ma perché non ti fidanzi con una bella napoletana?”, ha rilanciato Iodice. “Magari”, ha replicato il presentatore che, implicitamente, ha rimarcato di essere single. D’altro canto, solo qualche settimana fa aveva dichiarato su Instagram: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”. Non resta che attendere…

