Stasera in tv – Quarta Repubblica, le anticipazioni del 13 luglio

Da non perdere il nuovo appuntamento con Quarta Repubblica, in onda oggi, lunedì 13 luglio, su Rete4 in prima serata: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio, con una nuova puntata di Quarta Repubblica con la solita conduzione di Nicola Porro. Si parlerà ancora dello stato di emergenza prorogato fino al 31 dicembre con le numerose conseguenza della crisi economica. Inoltre, si metterà il focus sulla sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente Silvio Berlusconi. Successivamente si parlerà anche del ruolo scomodo delle imprese che potrebbero licenziare i dipendenti post Coronavirus a causa della nascita dei nuovi focolai di contagio. Infine, si prenderà in esame anche la decisione del blocco dei voli da tredici paesi con la successiva ripresa degli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane.

Stasera in tv – Quarta Repubblica, gli ospiti

Durante la puntata di questa sera, lunedì 13 luglio, ci saranno come ospiti il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni (M5S), la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini, il responsabile Sicurezza nella segreteria del Partito democratico Carmelo Miceli, l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione Toscana, Paolo Cento (Sinistra Italiana-Leu). Poi ancora l’infettivologo Matteo Bassetti, Bruno Vespa, Alessandro Sallusti, Pietro Senaldi, Piero Sansonetti, Claudia Fusani, Francesco Storace e Daniele Capezzone. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio, a partire dalle 21.25 su Rete4 con il nuovo appuntamento.