Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni del 13 luglio

Da non perdere l’appuntamento con Il giovane Montalbano, in onda su RaiUno in prima serata: ecco tutte le curiosità e le anticipazioni del 13 luglio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio 2020, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano in onda su RaiUno. La storia prende in esame l’omicidio di Pasqualino Cutufà, uomo di 50 anni ucciso a colpi di pistola improvvisamente. L’uomo era molto riservato e seguiva spesso i funerali del paese. Il tutto farebbe pensare al coinvolgimento del geometra Guarraci, che era stato anche il suo datore di lavoro: ora si trova in bancarotta. Tra i due c’era un contenzioso per motivi di lavoro ancora aperto.

Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le curiosità

Anche la moglie da alcune ore non è più rintracciabile. La donna stava andando a casa della sorella con una borsa piena di contanti. Così viene ritrovata morta dopo nove giorni: l’autopsia attesterà che sarà stata strangolata il giorno del sequestro. Così il commissario Montalbano cercherà di capire l’identità dell’assassino cercando di costruire il puzzle della storia caotica. Successivamente a sparire è anche Giovanna Bonocore: suo marito è anche l’ex datore di lavoro di Pasqualino. Nel cast troviamo Michele Riondino, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Beniamino Marcone, Fabrizio Pizzuto e Sarah Felberbaum. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio 2020, con una nuova puntata in onda su RaiUno in prima serata.