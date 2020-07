Stasera in tv – Appuntamento con l’amore, trama e cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio, con il film Appuntamento con l’amore: ecco trama e cast del film

Da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio 2020, il film “Appuntamento con l’amore” in onda in prima serata su Canale5. La pellicola parla di storie intrecciate di ben dieci coppie nel giorno di San Valentino a Los Angeles. Un film ricco di colpi di scena tra felicità e incomprensioni, tra delusioni e la nascita di nuovi amori. Ci sarà il fiorista Reed che vuole sposare la sua fidanzata Morley, ma nemmeno i loro amici Ance e Julia si aspettava questa proposta con la donna che alla fine lo lascerà. Troviamo anche Kate e Holden in viaggio verso Los Angeles: sull’aereo nascerà l’amore con il capitano dell’esercito che le darà un passaggio in limousine. E ci saranno tante altre storie ancora che dovranno così affrontare il giorno di San Valentino.

Stasera in tv – Appuntamento con l’amore, il cast

Nel cast del film troviamo illustri interpreti, come Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Joe Jonas, Eric Dane, Topher Grace, Jamie Foxx, Carter Jenkins, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Kathy Bates, George Lopez, Taylor Swift, Hector Elizondo. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio, con il film in onda su Canale5.