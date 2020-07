Stasera in tv – 47 Ronin, la trama e il cast del film

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 luglio, con il film in onda su ItaliaUno in prima serata 47 Ronin: trama e cast

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 13 luglio, con il film 47 Ronin in onda su Italia Uno. Ambientato in Giappone nel XVIII secolo durante il regno di Asano Naganori. L’uomo è un saggio e molto intelligente che ha il potere ed è molto apprezzato da tutti. Così sceglie diversi samurai come consiglieri personali alcuni samurai che portano avanti il loro lavoro con passione e fedeltà. C’è anche un guerriero come fedele collaboratore di nome Kai, che è stato adottato dal sovrano ed è innamorato della figlia Mika. All’improvviso arriva Lord Kira, che porta tanta tensione.

Stasera in tv – 47 Ronin, la curiosità

Nel cast del film troviamo Keanu Reeves nel ruolo di Kai: poi ci sarà Hiroyuki Sanada in Kuranosuke Oishi. Cary-Hiroyuki Tagawa interpreterà Shogun, Kou Shibasaki Mika, mentre Tadanobu Asano Lord Kira. Inoltre, troviamo Rinko Kikuchi, Jin Akanishi e Togo Igawa. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 13 giugno, con il film in onda su Italia1 con 47Ronin.